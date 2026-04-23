Furti su auto | la Polizia Locale arresta un uomo in flagranza

La Polizia Locale di Parma ha arrestato un uomo mentre stava cercando di rubare un'auto. L'intervento è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti hanno colto l’uomo in flagrante. L’arresto si è verificato sul luogo del tentato furto, senza che ci siano stati altri dettagli forniti sulle modalità dell’operazione. Non sono state comunicate ulteriori informazioni sulle conseguenze legali o sulle eventuali indagini in corso.

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Parma ha arrestato un uomo sorpreso in flagranza di reato per furto aggravato. Il soggetto, già con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato grazie anche al pronto intervento di due agenti che, pur fuori servizio, lo hanno individuato in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Cerca di scassinare un distributore di alimenti e bevande: arrestato in flagranza dai Carabinieri Notizie correlate Leggi anche: "Qualcuno ha sparato da un'auto in corsa", la polizia arresta un uomo dopo un inseguimento Furti e spaccio in zona Bolognina. La polizia arresta due stranieriNei giorni scorsi la polizia ha arrestato due stranieri, uno per detenzione ai fini di spaccio di eroina in zona Bolognina e l’altro per furto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Manomette la videosorveglianza del camposanto per mettere a segno furti su auto; Furti d’auto, droga e sale giochi: settimane di controlli intensi a Giovinazzo; Quartiere Villetta, furti e degrado: La Polizia locale c'è; Motorino rubato dal giardino di casa, le telecamere portano alla svolta nelle indagini. Trovata altra refurtiva. Manomette la videosorveglianza del camposanto per mettere a segno furti su autoGli agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino il 12 aprile hanno portato alla luce un mal funzionamento doloso degli occhi elettronici posti nel parcheggio del camposanto di Ancignano (Vicenza). I ... padovaoggi.it Sandrigo, spegne la videosorveglianza al cimitero di Ancignano per furtiSpegne la videosorveglianza al cimitero di Ancignano per rubare nelle auto in sosta: denunciato un 20enne padovano dalla Polizia Locale. vicenzareport.it Cronaca. Rimini, contrasto allo spaccio. L’arresto della Polizia Locale in una zona centrale della città, dopo una perquisizione domiciliare - facebook.com facebook Darrell Sheets, star del reality "Affari al buio" (titolo originale "Storage Wars"), è morto, apparentemente per suicidio, nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, come riportano i media Usa, x.com