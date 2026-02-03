furti e spaccio in zona bolognina la polizia arresta due stranieri

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato due stranieri in zona Bolognina. Uno è stato colto con dell’eroina e si occupava di spaccio, mentre l’altro ha tentato di rubare più volte in via Sant’Isaia. La zona continua a essere sotto attenzione per i problemi di furti e droga.

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato due stranieri, uno per detenzione ai fini di spaccio di eroina in zona Bolognina e l’altro per furto aggravato continuato in via Sant’Isaia. Il primo arresto è stato effettuato dalla Squadra mobile, sezione Contrasto al crimine diffuso. Durante un servizio d’osservazione finalizzato al contrasto dello spaccio tra la Pam di via di Corticella e piazza dell’Unità, l’attenzione degli agenti in borghese viene attirata un uomo, nigeriano di 41 anni. I poliziotti si sono avvicinati per fermare il pusher, lui però ha tentato di darsi alla fuga, opponendo resistenza e colpendo più volte i poliziotti con pugni e gomitate, cercando di disfarsi di alcune dosi, lanciandole in un tombino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella notte, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani egiziani, di 21 e 23 anni, responsabili di furti e resistenza a pubblico ufficiale nel centro città.

Martedì 14 gennaio, durante un'operazione di controllo a Sondrio, la Polizia Locale ha arrestato un uomo per resistenza, minacce a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.

