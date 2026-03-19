Processo a Marius Borg Høiby il pm chiede una condanna a oltre sette anni di carcere per il figlio di Mette-Marit di Norvegia

Il processo a Marius Borg Høiby, figlio di Mette-Marit di Norvegia, sta per arrivare alla conclusione. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna superiore ai sette anni di carcere. La vicenda si avvia alla fase finale, con la sentenza che sarà resa nota a breve. La causa è in fase di discussione e decisione finale.

Il pm ritiene che la pena debba rispecchiare la gravità dei reati contestati, inclusi i quattro stupri per i quali Marius, che rimane in custodia cautelare a causa dell'«alto rischio di recidiva», continua a dichiararsi innocente. «Lo stupro può lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite, può essere qualcosa che la vittima si porterà dentro per tutta la vita. Questo deve riflettersi anche nella pena», ha affermato Henriksbø nelle sue conclusioni. In quel momento, come racconta l'emittente pubblica norvegese NRK, Marius ha alzato lo sguardo. Ma solo per un istante, per poi riportarlo sul quaderno su cui stava disegnando. Il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Processo a Marius Borg Høiby, il pm chiede una condanna a oltre sette anni di carcere per il figlio di Mette-Marit di Norvegia Articoli correlati Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, arrestato per aggressione e minacce poco prima del processoIl figlio maggiore di Mette-Marit, Marius Borg Høiby (29 anni), è stato nuovamente arrestato con l’accusa di aggressione, minacce con coltello e... Leggi anche: Processo a Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia si dichiara non colpevole di quasi tutte le accuse (compresi i quattro stupri) Contenuti e approfondimenti su Marius Borg Temi più discussi: Chiesti 7 anni di carcere per il figlio della principessa norvegese Mette-Marit, Marius Borg Høiby; Chiesti 7 anni di carcere per Marius Borg, figlio della principessa Mette-Marit; Chiesti 7 anni di carcere per Marius Borg Høiby, figlio della principessa norvegese Mette-Marit: è accusato di stupro; Norvegia, chiesti 7 anni di carcere per il figlio della principessa ereditaria: è accusato di stupro. Norvegia, chiesti 7 anni e mezzo di carcere per Marius Borg, il figlio della principessa accusato di stuproIl processo dovrebbe concludersi in settimana. Il 29enne Borg, nato da una relazione della principessa Mette-Marit precedente al matrimonio col principe Haakon, ha negato ogni accusa ... msn.com A processo per stupro Chiesti 7 anni di carcere per Marius Borg, figlio della principessa Mette-MaritI pubblici ministeri norvegesi hanno chiesto che Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, sconti sette anni e sette mesi di carcere per diversi reati, tra cui lo stupro di q ... bluewin.ch La procura chiede 7 anni e 7 mesi di carcere per Marius Borg. E Mette Marit viene abbandonata dalle associazioni benefiche - facebook.com facebook Norvegia, chiesti 7 anni e mezzo per Marius Borg, il figlio della principessa accusato di stupro x.com