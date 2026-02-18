Gli hacker hanno sottratto il profilo social del deputato di FdI Emanuele Loperfido a Pordenone, e hanno usato il suo nome per chiedere soldi ai contatti nella chat, sostenendo di aver bisogno di denaro per il dentista. La truffa si è diffusa rapidamente tra amici e colleghi, che hanno ricevuto messaggi sospetti con richieste di aiuto finanziario. Questa vicenda dimostra come anche le figure pubbliche siano vulnerabili agli attacchi online.

PORDENONE - Nemmeno le istituzioni sono immuni dagli imbrogli, dopo i recenti casi di truffe telefoniche e di finti carabinieri che chiedevano la refurtiva per rapine inesistenti, ora è toccato al deputato Emanuele Loperfido, membro della Commissione Difesa e della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Ironia della sorte, aveva in passato presentato una risoluzione sull’intelligenza artificiale, invece, la tecnologia noir ha preso il sopravvento. Mentre si trovava all’estero, il presidente di Fdi è stato bersaglio da un attacco hacker che ha preso il controllo del suo profilo WhatsApp, trasformando uno strumento di lavoro e di affetto in un’arma per tentare di raggirare i suoi contatti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Hacker rubano il profilo del deputato di FdI Emanuele Loperfido, ai suoi contatti nella chat: «Ho bisogno di soldi per il dentista»

WhatsApp: truffa al Catanzarese, hacker rubano 4.000€ sfruttando contatti e ingegneria sociale. Denuncia e allarme.Un imprenditore del Catanzarese ha subito una truffa online che gli ha portato via più di 4.

Truffa del falso dentista: "Mi servono i soldi per pagare il conto"Un falso dentista ha truffato alcuni cittadini di Senigallia, sfruttando la scusa di dover saldare una visita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.