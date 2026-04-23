Furgone senza controllo in discesa precipita nel cortile dell' asilo a quell’ora deserto

Un furgone si è scagliato in discesa e si è schiantato nel cortile di un asilo, che in quel momento era vuoto. L'incidente è avvenuto a Signa, in provincia di Firenze, e si ipotizza che possa aver avuto origine un guasto al freno a mano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

Signa (Firenze), 23 aprile 2026 - Forse un’avaria tecnica al freno a mano. Sta di fatto che intorno alle 18 di giovedì 23 aprile un furgone cassonato parcheggiato lungo viale XX settembre, a Signa, si è messo in movimento e ha iniziato a percorrere a velocità crescente la strada in discesa che costeggia le scuole medie e porta alla materna. Proprio prima della curva, all’altezza dell’asilo, il mezzo è finito sul marciapiede, ha divelto i pali e la rete della recinzione ed è piombato con un salto di alcuni metri nel cortile della materna, per fortuna deserta benché spesso ospiti anche lezioni pomeridiane legate alla scuola di musica e ad altre attività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furgone senza controllo in discesa precipita nel cortile dell'asilo, a quell’ora deserto Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Perugia: auto precipita nel cortile di un condominio, due feriti Cagliari, precipita dal terzo piano: 66enne trovata morta nel cortile di casaUna donna di 66 anni, di origine romena, è stata trovata priva di vita nella notte nel piazzale retrostante un’abitazione a Selargius, nella città... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Autista furgone con migranti senza patente. Polizia sequestra veicolo; Monza, ladri di ferro alla piattaforma ecologica fermati dalla Polizia locale; Un controllo della Polizia sulla A6 mette in luce un orrore: le condizioni degli animali nel furgone erano disumane. Furgone senza controllo in discesa precipita nel cortile dell'asilo, a quell’ora desertoAccade in provincia di Firenze, a Signa, nel tardo pomeriggio. Il mezzo, parcheggiato lungo una strada in pendenza, si è messo in movimento forse per un'avaria ai freni. Per fortuna l'incidente non ha ... lanazione.it Furgone senza controllo si schianta sulla fermata del bus: incidente in via Marina a NapoliFurgone perde il controllo in via Marina, abbatte un palo e finisce la sua corsa schiantandosi contro una fermata del bus. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 2 febbraio 2025, ... fanpage.it SAN ZENO DI MONTAGNA (VR). SCHIACCIATO DAL SUO FURGONE, TRASPORTATORE MUORE A 62 ANNI Tragedia a San Zeno di Montagna (Vr). Un trasportatore di 62 anni ha perso la vita questa notte, attorno all’1.30, travolto dal suo stesso furgone. L’ - facebook.com facebook Furto lampo al postino: ladro scappa con il furgone pieno di pacchi ift.tt/25Tj6HS x.com