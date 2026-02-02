Incidente a Perugia | auto precipita nel cortile di un condominio due feriti

Questa mattina a Perugia, in via Fonti Coperte, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata nel cortile di un condominio. Due persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Paura questa mattina in Via Fonti Coperte, dove intorno alle 10.30 un’autovettura ha perso il controllo ed è precipitata nel cortile di un condominio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corso Cavour, che hanno provveduto a estrarre dal veicolo due persone, affidandole alle cure del 118. La Polizia Locale ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono state diffuse informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

