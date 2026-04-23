Donna ferita da un monopattino lanciato a Fuorigrotta 15enne e 16enne in comunità per tentato omicidio

A Fuorigtta, una donna è rimasta ferita alla testa dopo essere stata colpita da un monopattino elettrico lanciato da due minorenni. I due ragazzi, di 15 e 16 anni, erano già stati denunciati in precedenza e sono stati successivamente collocati in comunità. L’episodio si è verificato a gennaio scorso e ha rischiato di mettere in pericolo la vita della donna.

I due minorenni, che erano già stati denunciati, sono stati collocati in comunità. Lo scorso gennaio, a Fuorigrotta, i due lanciarono un monopattino elettrico che colpì una donna alla testa, riducendola in fin di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, lanciano monopattino da 10 metri: donna ferita gravemente. Due minorenni accusati di tentato omicidioUn gesto folle, compiuto per futili motivi, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori trasferiti in comunitàDonna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Strada Argini, scontro fra due auto, una donna ferita; Ennesima aggressione al Pronto Soccorso: infermiera ferita da una donna; Investita in via Trento: ferita un’anziana di 86 anni; Scontro a Madignano, ferita una donna. Donna ferita da un monopattino lanciato a Fuorigrotta, 15enne e 16enne in comunità per tentato omicidioI due minorenni, che erano già stati denunciati, sono stati collocati in comunità. Lo scorso gennaio, a Fuorigrotta, i due lanciarono un monopattino elettrico che colpì una donna alla testa, riducendo ... fanpage.it Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori trasferiti in comunitàDonna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. La scorsa notte, la Polizia di Stato ha ... msn.com Una donna è rimasta ferita nel pomeriggio di ieri a Savona, dopo essere caduta dallo scooter a causa di una buca nell’asfalto - facebook.com facebook