Ischia incendio sul Monte Epomeo | l’intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di ieri si è sviluppato un incendio sul Monte Epomeo, sull'isola di Ischia. Otto squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato durante tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio è stato dichiarato sotto controllo questa mattina, dopo ore di interventi. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso.

È sotto controllo l’ incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Epomeo a Ischia. Per l’intera notte otto squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica. L’incendio ha interessato l’area boschiva nel comune di Serrara Fontana. Il fronte di fiamma ha lambito alcune abitazioni. Ieri sera in via precauzionale sono state allontanate dalle proprie abitazioni tre famiglie, che hanno trovato una sistemazione autonoma. Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha riunito il Centro coordinamento soccorsi, mentre la sindaca di Serrara Fontana, Irene Iacono, ha convocato il Centro operativo comunale per seguire tutte le attività con il supporto dei Carabinieri Forestali e dei volontari della Protezione civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ischia, incendio sul Monte Epomeo: l’intervento dei vigili del fuoco Ischia, incendio sul Monte Epomeo: evacuate tre famiglie a Serrara FontanaLe fiamme sviluppatesi sull'isola d'Ischia, in località Ciglio, hanno minacciato alcune abitazioni. Leggi anche: Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, fiamme vicino alle case: domato dai pompieri Temi più discussi: INCENDIO SUL MONTE EPOMEO, VASTA L’AREA COLPITA; Ischia, in fiamme il monte Epomeo: l'incendio ha distrutto ettari di macchia mediterranea e lambito alcune abitazioni; Spento l'incendio sul monte Epomeo a Ischia; Ischia, contenuto l’incendio sul monte Epomeo. Bruciati ettari di vegetazione, probabile dolo. Notte di emergenza a Ischia per l'incendio sul Monte EpomeoNotte di emergenza nell'area montana dell'isola d'Ischia, dove un vasto incendio sviluppatosi tra Ciglio e Serrara Fontana ha distrutto ettari di vegetazione mediterranea arrivando a minacciare da vic ... ansa.it Ischia, incendio sul Monte Epomeo: evacuate tre famiglie a Serrara FontanaLe fiamme sviluppatesi sull'isola d'Ischia, in località Ciglio, hanno minacciato alcune abitazioni. Intervento nella notte di Protezione Civile ... 2anews.it #Cronaca ISCHIA, VASTO INCENDIO SUL MONTE EPOMEO: LE FIAMME LAMBISCONO ALCUNE ABITAZIONI - facebook.com facebook #Juorno #incendi a #Ischia, di nuovo in fiamme il monte #Epomeo: #ProtezioneCivile e volontari in azione x.com