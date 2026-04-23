Un uomo di Montecatini, ricercato per il suo coinvolgimento in circa 500 operazioni di spaccio, è stato arrestato in Francia. Dopo il fermo, è stato trasferito nel carcere di Prato, dove dovrà affrontare un procedimento relativo a un giro di droga del valore di 25.000 euro. La sua cattura è frutto di un'operazione congiunta tra le forze dell'ordine italiane e francesi.

? Cosa sapere Arrestato in Francia il boss di Montecatini coinvolto in 500 operazioni di spaccio.. Il ricercato è stato trasferito nel carcere di Prato per un giro da 25mila euro.. La Squadra di Polizia Giudiziaria di Montecatini ha fermato un uomo coinvolto in oltre 500 operazioni di spaccio per un giro d’affari stimato in circa 25mila euro. L’arresto è avvenuto dopo che le autorità francesi hanno individuato il soggetto, il quale era fuggito dall’Italia per sfuggire alle indagini. A seguito dell’ordine di arresto emesso dal giudice, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Prato per rispondere delle accuse legate al traffico di stupefacenti documentato nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga in Francia e 500 spaccio: arrestato il boss di Montecatini

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