Controlli per il rave a Montecatini Valdicecina | 35enne arrestato per spaccio

Nel pomeriggio del 5 aprile, i carabinieri della stazione di Terricciola hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 35 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione si è svolta durante i controlli effettuati in occasione di un rave organizzato a Montecatini Valdicecina. L’arresto è stato eseguito in un’abitazione nel centro del paese, dove sono state trovate e sequestrate alcune dosi di droga.

Terricciola, 7 aprile 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 5 aprile, i carabinieri della stazione di Terricciola, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 35 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato in località Orciatico, nel comune di Lajatico, durante u n posto di controllo mirato al monitoraggio del flusso di veicoli diretti verso un rave party in corso di svolgimento nella zona di Montecatini Valdicecina. I militari hanno fermato un’autovettura con a bordo due soggetti. L’atteggiamento sospetto degli occupanti ha indotto gli operanti ad approfondire l'accertamento con una perquisizione veicolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli per il rave a Montecatini Valdicecina: 35enne arrestato per spaccio Leggi anche: Rave party non autorizzato a Montecatini Valdicecina: "In che condizioni ritroveremo l'area?" Roma: controlli in zona Termini, arrestato 35enne per spaccio di drogaLa Polizia locale di Roma intensifica i controlli a Termini: un arresto e denunce per porto abusivo di armi. Temi più discussi: Notte fuori controllo: in 800 al rave party a Montecatini Val di Cecina; Montecatini Val di Cecina, rave party con 800 persone; Rave party nel Pisano: partecipanti dimezzati, situazione sotto controllo; Rave party sulle colline nel Pisano con 800 giovani. Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’esteroIl rave party nella zona di Montecatini Val di Cecina (Pisa) è cominciato sabato sera e dovrebbe terminare nella mattinata di martedì 7 aprile ... virgilio.it In 800 al rave party sulle collineMONTECATINI VAL DI CECINA: La segnalazione di un residente ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine intervenute da tutta la provincia ... toscanamedianews.it Il sindaco di Montecatini Valdicecina, Auriemma: “Priorità la sicurezza di ognuno, ma sul fatto che sia un evento abusivo non si transige”. Ieri il numero dei partecipanti è sceso a circa 500. Stamani la situazione dovrebbe tornare alla normalità - facebook.com facebook