Cesenatico rete di spaccio smantellata | albanese arrestato dopo fuga e complici in fuga Indagini in corso

La polizia di Cesenatico ha smantellato una rete di spaccio di droga. Un albanese di 30 anni è stato arrestato dopo una fuga rocambolesca. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per trovare i complici che sono riusciti a scappare. L’operazione ha portato anche all’espulsione del sospettato.

Cesenatico, smantellata rete di spaccio: espulso albanese dopo rocambolesca fuga. Cesenatico è al centro di un’operazione che ha portato all’espulsione di un cittadino albanese di 30 anni, legato a una rete di traffico di droga che operava nella zona. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e precedentemente respinto dall’Italia, è stato fermato mentre tentava di fuggire in auto, innescando un’indagine per individuare i complici che si sono dispersi dopo l’arresto. Inseguimento sulla Statale Adriatica. La vicenda si è svolta lo scorso 4 febbraio, quando una pattuglia del Nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria ha notato una Fiat 500, noleggiata da una società con sede a Padova, condotta da un uomo che ha subito destato sospetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cesenatico Spaccio

La polizia di Stato di Como ha fatto un colpo grosso contro lo spaccio di droga.

Un giovane di 23 anni è scappato domenica pomeriggio dal carcere di Lodi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cesenatico Spaccio

Argomenti discussi: Spaccio, 30enne espulso. Caccia al resto della banda; Tenta la fuga a bordo di un'auto a noleggio: albanese nel giro dello spaccio espulso dall'Italia.

Spaccio, 30enne espulso. Caccia al resto della bandaIl clandestino albanese ha tentato la fuga a bordo di un’auto a noleggio. La Polizia sulle tracce dei connazionali che alloggiavano con lui in un residence. msn.com

Smantellata dai carabinieri di Gattatico una intesa rete di spaccio. 33enne in manetteIn oltre tre anni, tra il gennaio 2022 e lo stesso mese del 2025, avrebbe posto in essere un’articolata attività di spaccio di cocaina e hashish. L’uomo, un 33enne di origini nordafricane indicato com ... sassuolo2000.it

Cesenatico celebra la Giornata della Memoria! Martedì 27 gennaio alle ore 18 è prevista una Camminata delle Memoria promossa da "Rete Democratica Antifascista di Cesenatico" che andrà a toccare diversi luoghi della memoria della città. Giovedì 29 genn - facebook.com facebook