Fuga folle a Palermo | scontro contro un centro commerciale e arresto

Un inseguimento in auto si è concluso con un frontale contro il muro di un centro commerciale in via Regione Siciliano a Palermo. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver causato il danno e interrotto l’auto in seguito all’incidente. La polizia ha fermato il veicolo e proceduto con le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata resa nota sulle eventuali conseguenze per altre persone coinvolte.

Un inseguimento ad alta velocità lungo la via Regione Siciliano a Palermo si è concluso con un violento impatto contro il muro di un centro commerciale, portando all’arresto di un trentatreenne. Il conducente di una Ford Fiesta azzurra, privo di patente nonostante guidasse regolarmente dalla maggiore età, ha tentato la fuga dopo che un sistema tecnologico di controllo del traffico aveva rilevato l’assenza di copertura assicurativa sul veicolo, mentre procedeva verso Trapani. Dinamica del pericolo e bilancio dei feriti. La corsa spericolata è scoppiata quando l’apparecchiatura Lince Traffic ha segnalato l’irregolarità della vettura in movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Palermo: scontro contro un centro commerciale e arresto Biella, fuga folle in monopattino in pieno centro: si schianta contro un'auto dopo l'alt della PoliziaDue giovani stranieri sono stati fermati dalla Polizia nel centro di Biella per una fuga pericolosa e il possesso di sostanza stupefacente. Fuga folle a Cirò: arresto shock con il nuovo Decreto SicurezzaUn giovane residente di Cirò è stato arrestato dai Carabinieri nella mattinata del 6 aprile 2026, dopo aver innescato un pericoloso inseguimento su... Temi più discussi: Palermo, folle fuga in auto: arrestato 37enne senza patente; Lite condominiale a Palermo, uomo punta la pistola contro i parenti; Follia a Palermo, litigano per gelosia su TikTok e poi si picchiano in strada, 6 donne denunciate; Palermo, Dda ferma due tunisini per apologia di terrorismo: incitavano alla Jihad su TikTok e Instagram. Palermo, folle fuga in auto: arrestato 37enne senza patentePALERMO – Gli agenti della polizia municipale hanno arrestato un palermitano di 37 anni dopo un pericoloso inseguimento terminato con un l’auto finita contro il muro di cinta di un centro commerciale ... livesicilia.it Inseguimento termina contro un muro, un arresto a Palermo: ferito al volto un 17enneUn 36 enne si è dato alla fuga dopo non essersi fermato all'alt degli agenti. In seguito all'inseguimento si è schiantato contro un muro. newsicilia.it La rapina dell’anziana al cimitero di Lentate, poi la fuga in auto: così è finita la folle corsa di Elia Del Grande - facebook.com facebook