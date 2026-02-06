Folle aggressione nella notte donna picchiata con una stampella e auto danneggiata | 45enne in arresto

Una donna è stata picchiata con una stampella e la sua auto danneggiata durante una notte di follia a Faenza. I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata e hanno arrestato un uomo di 45 anni, che si trovava in forte stato di agitazione nel centro cittadino. La scena è apparsa improvvisa e violenta, lasciando tutti senza parole.

Una folle aggressione si conclude con l'arresto di un uomo. La scorsa notte, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Faenza sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112 che segnalava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

