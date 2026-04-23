Nel carcere di Rovigo è stata sventata una fuga che coinvolgeva un elicottero, pianificata da detenuti che avevano accesso ai cellulari. La vicenda è stata scoperta grazie a un’indagine che ha portato alla confisca di dispositivi e all’identificazione di un piano di fuga. Le autorità hanno bloccato l’operazione prima che potesse concretizzarsi, evitando così un episodio di grande rilevanza.

Rovigo, 23 aprile 2026 – Una notizia che ha del clamoroso. Sembrerebbe quasi una sceneggiatura da film d’azione, ma nei fatti poteva succedere realmente nel carcere rodigino. A darne notizia è la stessa direzione dell’istituto penitenziario. In una nota, infatti, racconta come: “A seguito di un’attenta e costante opera di vigilanza e osservazione da parte del personale di polizia Penitenziaria della Casa circondariale di Rovigo, è stato possibile rinvenire, durante un’attività di controllo e perquisizione di sicurezza all’interno dell’Istituto penitenziario, alcuni dispositivi cellulari illegalmente introdotti nella sezione alta sicurezza e nascosti in aree comuni della predetta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fuga da film in elicottero nei cellulari vietati dei detenuti: ecco il piano scoperto a Rovigo

Notizie correlate

Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro

Leggi anche: Napoli, rapina da film: blitz dei corpi speciali in banca, la fuga dei ladri con maschere da vip

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 1997: Fuga da New York, remake in arrivo per il cult di John Carpenter; 1997: Fuga da New York, annunciato l'ennesimo remake. Questa volta sarà finalmente realizzato?; Inseguimento da film in centro, la Polizia blocca a Varese un ladro in fuga dopo il furto al Carrefour; Inseguimento da film: auto in fuga finisce contro un cancello.

Blitz, ostaggi e fuga: la rapina da filmBanditi armati e mascherati, cassette di sicurezza svuotate. Sono scappati dalle fogne ... msn.com

VIDEO | I 25 ostaggi, 12 metri di tunnel, la razzia delle cassette di sicurezza, la fuga dalle fogne: a Napoli rapina in banca da filmDei banditi si sono perse le tracce: sono entrati e usciti da un buco nel pavimento. Le testimonianze degli ostaggi: Erano napoletani ... dire.it

Rintracciato dalla Polizia di Stato dopo la fuga da una comunità terapeutica, aggravata la misura ... #cittanova #domiciliari #evade - facebook.com facebook

Piazza vuota a Milano I vuoti e le amnesie dei sovranisti in fuga da Trump I manifestanti che arrivavano in piazza Duomo reggendo lo striscione «Liguria cristiana mai mussulmana» si son dovuti rendere conto che sul sagrato i turisti islamici intenti a scattare fo x.com