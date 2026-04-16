Napoli rapina da film | blitz dei corpi speciali in banca la fuga dei ladri con maschere da vip

Un’operazione delle forze speciali ha portato a un blitz in una banca nel quartiere Vomero di Napoli, dove alcuni uomini armati sono entrati con maschere e hanno preso il denaro. La scena si è conclusa con i malviventi che sono scappati a bordo di un’auto, mentre le forze dell’ordine hanno circondato la zona. Nessuno dei clienti o del personale è rimasto ferito durante l’evento.

Un giorno di ordinaria follia sotto il Vesuvio. In piazzale Medaglie d'Oro, nel quartiere Vomero a Napoli, dove questa mattina, giovedì 16 aprile, c'è stata una rapina con ostaggi, sono arrivati i carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis) di Livorno per la bonifica all'interno della filiale della banca Credit Agricole dove erano già stati liberati 25 ostaggi. Si presume che il gruppo di malviventi, travestiti con maschere che raffiguravano attori americani famosi, siano fuggiti attraverso la rete fognaria dove nella notte avevano praticato un foro sul pavimento. Tra le persone liberate dai carabinieri c'erano anche una decina di dipendenti della filiale e alcuni clienti in fila agli sportelli.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoli, rapina da film: blitz dei corpi speciali in banca, la fuga dei ladri con maschere da vip Notizie correlate Assalto alla banca, scene da film. Liberati i 25 ostaggi, i rapinatori con maschere da vip si danno alla fugaUna scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato... Assalto alla banca, scene da film. Liberati i 25 ostaggi, i rapinatori con maschere da vip si danno alla fuga dal buco del pavimentoUna scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Accerchiato e rapinato in centro: è stato attirato in trappola da una donna - VIDEO; Il Pd cerca chi faccia l'assessore per un anno a Napoli senza scatenare una guerra tra correnti; Colpo in faccia a una ragazza per rubarle la collanina: lei non si arrende e li fa arrestare; Auto depredate al Vomero, Borrelli: Per i delinquenti questo quartiere è terra di nessuno. Rapina a Napoli, il giallo delle cassette di sicurezza: cosa cercava davvero la banda armata che ha preso in ostaggio venticinque persone?Caccia al commando del buco a Napoli. Dopo il terrore al Vomero, il giallo si sposta sulle cassette di sicurezza. notizie.com Rapina in banca a Napoli con ostaggi: la paura prima della liberazione, poi la fuga dei banditiPanico nella zona dell'Arenella: ostaggi liberati dopo attimi di paura, malviventi forse scappati attraverso la rete fognaria ... corrieredellosport.it Vogliamo sapere la vostra opinione su questo fantasioso scenario sul Napoli #napoli #spazionapoli facebook La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com