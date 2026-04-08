Recentemente è stata segnalata la ricezione di una raccomandata contrassegnata dal codice 674. Questa tipologia di comunicazione, identificata solo dal codice, può riguardare richieste di pagamento, controlli fiscali, sanzioni o atti amministrativi. Tuttavia, il codice non specifica nel dettaglio il contenuto del documento. Per chiarimenti, si consiglia di verificare direttamente con il proprio ufficio postale o con un professionista.

“Avvocato, mi è arrivata una raccomandata codice 674. Cos’è? Mi conviene ritirarla?” Il codice non consente di sapere con precisione cosa contiene la raccomandata, ma segnala comunicazioni che possono riguardare richieste di pagamento, controlli fiscali, sanzioni o atti amministrativi. Queste comunicazioni, anche quando non sono atti giudiziari, possono incidere sulla posizione economico- fiscale del destinatario e attivare termini che producono effetti giuridici. Quanto al ritiro della raccomandata l’art. 1335 c.c. e la giurisprudenza ( Cass. Civ. ord. n. 68532024 ) prevedono che, in caso di compiuta giacenza, la notifica si considera perfezionata dopo il decorso dei termini previsti, con effetti che decorrono anche senza il ritiro del plico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Raccomandata codice 674: cosa contiene?

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