Da martedì 21 aprile al cinema Eva di Emanuela Rossi

Da martedì 21 aprile in sala con Courier Film “EVA” di EMANUELA ROSSI Un thriller psicologico che scuote le coscienze e lancia un appello alla società civile con Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Giordano De Plano e Roberta Mattei e la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi Direzione della fotografia di Luca Bigazzi – Musiche originali di Pasquale Catalano Greenpeace Italia, ISDE Italia – International Society of Doctors for the Environment e Associazione ContiamoCi! sostengono il film che inizierà un tour, accompagnato da regista e cast, che partendo dal Lazio proseguirà in tutta Italia LE DATE DEL TOUR LAZIALE alla presenza della regista e di Edoardo Pesce: Anteprima 20 aprile Sala Troisi – Roma ore 21.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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“EVA”, il thriller psicologico di Emanuela Rossi arriva al cinema: un film che interroga il futuro dei bambini e del pianetaDal 21 aprile 2026 arriva nelle sale italiane “EVA”, il nuovo film diretto da Emanuela Rossi, distribuito da Courier Film.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: EVA - Easy News Press Agency; Eva, temi perturbanti in un film dall'atmosfera magica. Con un cast di solidi interpreti; Nelle sale: Il caso 137, La mummia, Alla festa della rivoluzione, Prima dell'alba...; A Firenze sei incontri su Odoardo Beccari accompagnano la mostra Nelle foreste di Borneo - Pikaia.

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EDOARDO PESCE e EMANUELA ROSSI presentano EVA facebook