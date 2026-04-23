Questa mattina, intorno alle 6.30, due treni sono entrati in collisione frontalmente a circa 40 chilometri da Copenaghen, in Danimarca. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ritzau, l’incidente ha causato il ferimento di 17 persone, di cui quattro in condizioni gravi. Non sono ancora note le cause dell’incidente né dettagli sulle eventuali verifiche in corso. La zona è stata immediatamente messa sotto osservazione dalle autorità competenti.

Uno scontro frontale tra due treni, avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 in Danimarca, ha provocato 17 feriti e – come ha riportato l’agenzia locale Ritzau – altri quattro sarebbero in gravi condizioni. “È avvenuto un grave incidente. C’è stata una collisione tra due treni” ha informato una nota della Polizia locale che ha dato notizia dello scontro avvenuto tra Hillerød e Kagerup, a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen. Il portavoce dei servizi di emergenza danese Tim Simonsen ha dichiarato ll’ Afp di aver “ricevuto l’allarme alle 6.30 del mattino” e di aver fatto evacuare tutti i viaggiatori dai due convogli. “Ci sono feriti tra i passeggeri”, ha poi aggiunto Simonsen e il bilancio è stato confermato dall’agenzia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frontale tra due treni in Danimarca a 40 km da Copenaghen: 17 feriti di cui 4 in gravi condizioni

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