Frontale nella notte sulla 308 | automobilista muore sul colpo

Nella notte del 23 aprile, lungo la strada regionale 308 a Cadoneghe, si è verificato un incidente frontale poco dopo mezzanotte. Un’automobile che viaggiava in direzione di Padova, provenendo da Castelfranco, si è scontrata con un altro veicolo all’altezza del chilometro 4+400. L’automobilista coinvolto nell’incidente è morto sul colpo. I carabinieri della Compagnia di Padova stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Ennesima tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Poco dopo mezzanotte del 23 aprile lungo la Sr 308 a Cadoneghe all'altezza del chilometro 4+400 un'automobilista che procedeva da Castelfranco verso Padova per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Padova ha perso il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Incidente frontale tra due camion sulla Statale 308, un morto e un ferito grave rimasto incastrato nella cabinaRESANA - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla strada Statale 308 nella zona di Resana, in direzione... Leggi anche: Giuseppe Vero, incidente nella notte: muore a 30 anni. Scontro frontale sulla provinciale, c'è anche un ferito grave Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Frontale nella notte sulla 308: automobilista muore sul colpo; Raul Marian Costea, chi era il 26enne morto nell'incidente sull'Aurelia a Ladispoli; Casalzuigno: Scontro frontale nella notte fra 2 auto; Incastrato tra le lamiere dopo il frontale: è in pericolo di vita - BresciaToday. Frontale nella notte sulla 308: automobilista muore sul colpoEnnesima tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Poco dopo mezzanotte del 23 aprile lungo la Sr 308 a Cadoneghe all'altezza del chilometro 4+400 un'automobilista che procedeva da ... padovaoggi.it Velletri, due incidenti stradali con feriti nella notte e al mattinoNotte e prime ore del mattino movimentate sulle strade di Velletri, dove si sono verificati due incidenti frontali a distanza di poche ore l’uno ... castellinotizie.it Un violento scontro frontale tra un'auto e un carro funebre è costato la vita a una donna questa mattina nella galleria dell'Aurelia Bis, tra Alassio e Albenga. Gravissimo il nipote di 11 anni che viaggiava con lei, trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Ga - facebook.com facebook