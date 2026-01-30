Giuseppe Vero incidente nella notte | muore a 30 anni Scontro frontale sulla provinciale c' è anche un ferito grave

Questa notte, un incidente grave si è verificato sulla provinciale tra Bitonto e Palese. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando la morte di Giuseppe Vero, 30 anni, e lasciando un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per Vero non c’era più nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Incidente mortale nella notte in provincia di Bari. Ancora coinvolti dei giovani: lo scontro frontale tra due auto è accaduto sulla strada che va da Bitonto a Palese poco dopo la mezzanotte. Ad avere la peggio gli occupanti di una delle due auto. C'è un morto, si tratta di Giuseppe Vero, 30 anni di Giovinazzo. Un altro giovane, di 24 anni, ferito, è in gravi condizioni presso il Policlinico di Bari. Le auto coinvolte sono due utilitarie che, per cause da chiarire, si sono scontrate frontalmente per poi finire fuori strada. Per la vittima sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 che invece, ha stabilizzato il ferito trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Questa notte si è verificato un incidente mortale sulla provinciale tra Bitonto e Palese.

