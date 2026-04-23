Domani si terrà l’inaugurazione del campo “Laudato Sì”, situato nell’area conosciuta come ex Macrico. L’evento segna l’apertura di uno spazio aperto e accessibile a tutti, pensato come un luogo di incontro e confronto. L’iniziativa è stata organizzata da FROM VILLAGE, il primo villaggio esperienziale di Caserta, ideato dagli organizzatori del FROM Festival 2025 in collaborazione con Spazio Vivo Srl.

Inaugura al Campo Laudato Si’ (ex Macrico) FROM VILLAGE, il primo villaggio esperienziale di Caserta, ideato dagli organizzatori del FROM Festival 2025, Spazio Vivo Srl. FROM VILLAGE nasce come un villaggio esperienziale, uno spazio aperto e inclusivo pensato per accogliere un pubblico eterogeneo e offrire un palinsesto articolato di attività: laboratori, workshop, musica, sport, aperitivi, spettacoli e momenti di incontro dedicati a grandi e piccoli. Un progetto che si configura come luogo di relazione e produzione culturale diffusa, capace di attivare dinamiche partecipative e generare valore per la comunità. All’interno del Village sarà...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - From Village, domani l’inaugurazione al campo “Laudato Sì”: uno spazio aperto e inclusivo

Notizie correlate

Apre "From Village" nell'ex Macrico: uno spazio aperto a tutti per innumerevoli attivitàVenerdì 24 aprile, dalle 19 alle 21, si inaugura - al Campo Laudato Si’ (ex Macrico) - “From Village”, il primo villaggio esperienziale di Caserta,...

“Principesse alla Riscossa” al Campo Laudato SìIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La Compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco, specializzata in spettacoli...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Padova Marathon 2026, domani aprirà l'Expo Village in Fiera; Roma Outlet Village, l’innovazione riparte dall’experience; Roma Outlet Village apre a fine ottobre. Investiti 100 milioni; Padova Marathon 2026, al via l’Expo Village in Fiera: scatta il conto alla rovescia.

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Inaugura From Village, il nuovo spazio tra natura e cultura x.com

FROM VILLAGE apre le porte… e anche l’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe! Siamo felici di essere presenti come Santonastaso Pet Food per prenderci cura di uno spazio pensato per il benessere, il divertimento e la socializzazione dei cani e - facebook.com facebook