Principesse alla Riscossa al Campo Laudato Sì

Domenica 8 marzo alle 11, al Campo Laudato Sì, va in scena “Principesse alla Riscossa” organizzato dalla Compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco. Lo spettacolo è rivolto ai bambini e combina elementi teatrali ed educativi, offrendo un momento di intrattenimento dedicato alle nuove generazioni. L’evento si svolge in un contesto all’aperto e si rivolge a famiglie e giovani spettatori.

La Compagnia La Mansarda – Teatro dell'Orco, specializzata in spettacoli per le nuove generazioni, presenta "Principesse alla Riscossa", evento teatrale e educativo per bambini, domenica 8 marzo 2026 alle ore 11.00 presso il Campo Laudato Sì, piazza IV Novembre, Caserta, in collaborazione con la Fondazione Casa Fratelli. Tra le curiosità: la Bella Addormentata vorrà davvero essere risvegliata? Le sorellastre di Cenerentola sono così antipatiche come sembra? E il Principe Ranocchio tornerà nel suo stagno? Tutte le risposte si scopriranno partecipando all'evento, un'occasione per stimolare la fantasia e l'immaginazione dei più piccoli in un contesto magico e coinvolgente.