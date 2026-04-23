Frode solare | sequestrati 55 milioni tra Milano e Paesi Bassi

Nella giornata di oggi, sono stati sequestrati 55 milioni di euro tra Milano e i Paesi Bassi in relazione a un’indagine su frodi relative agli incentivi per il settore fotovoltaico. L’operazione coinvolge diverse autorità e si concentra su un caso legato a pratiche illecite nel settore degli incentivi per impianti solari. Le autorità hanno eseguito sequestri preventivi in Italia e all’estero, coinvolgendo soggetti e aziende sospettate di aver manipolato il sistema per ottenere indebiti benefici.

? Cosa sapere Sequestrati 55 milioni tra Milano e Paesi Bassi per frode incentivi fotovoltaico Caserta.. Indagine della Procura di Roma su manipolazione dati impianti solari e fondi GSE.. I finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 55 milioni di euro, colpendo una società con sede in provincia di Milano e la sua controllante nei Paesi Bassi per una frode legata agli incentivi sul fotovoltaico nel casertano. L’operazione, coordinata dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari con il supporto dell’agenzia europea EUROJUST, mette al centro di un procedimento penale l’indebita percezione di erogazioni pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode solare: sequestrati 55 milioni tra Milano e Paesi Bassi Notizie correlate Maxi frode fiscale tra Milano e Monza: sequestrati 12 milioni di euro e una villa di lusso a un imprenditoreUn giro di fatture false per oltre 143 milioni di euro è stato scoperto dalla guardia di finanza di Monza-Brianza, che ha sequestrato denaro, conti... Maxi frode fiscale in Brianza: sequestrati beni per quasi 12 milioni di euro (tra cui una villa)La guardia di finanza di Monza e Brianza ha scoperto una maxi frode fiscale: le fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per...