Frode da 1 milione | segretaria miliardaria svuota i conti per il lusso

Una segretaria è stata arrestata a Sydney con l’accusa di aver sottratto un milione di dollari a una filantropa. Secondo le indagini, la donna avrebbe svuotato i conti della benefattrice per fini personali legati al lusso. L’indagine è in corso e si sta verificando l’entità delle operazioni finanziarie coinvolte nell’accusa di frode. La sospettata si trova ora in custodia in attesa di ulteriori sviluppi.

? Cosa sapere Annalouise Spence arrestata a Sydney per aver sottratto un milione di dollari alla filantropa Judith Neilson.. L'indagine su 68 capi d'accusa rivela spese per lusso tra Londra e Sydney dal 2023.. Annalouise Spence, la cinquantenne che per anni ha gestito l’ufficio della filantropa Judith Neilson, è stata arrestata mercoledì mattina a Erskineville, nel settore interno di Sydney, con l’accusa di aver sottratto oltre un milione di dollari tramite una serie di frodi finanziarie. Le forze dell’ordine del Nuovo Galles del Sud hanno dato il via all’operazione dopo aver eseguito mandati di perquisizione sia nell’abitazione della donna che in un deposito situato a Campbelltown.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode da 1 milione: segretaria miliardaria svuota i conti per il lusso Notizie correlate Frode SMS a Milano: il falso errore di pagamento che svuota i contiA Milano, lunedì 20 aprile 2026, i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici si trovano a fronteggiare un nuovo tentativo di frode digitale. Auto, orologi di lusso e conti correnti per oltre 1 milione sequestrati: colpito il boss Angelo SeneseSequestrati beni per oltre un milione a quattro indagati per mafia, tra cui Angelo Senese. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vicenza, scoperta frode da 4 milioni di euro su crediti d’imposta Superbonus: due denunciati; Crediti fiscali falsi, frode da 200 milioni di euro: chiuse 45 società cartiere in tutta Italia (anche a Pescara) [VIDEO]; Frode sul Superbonus 110%, sequestro da 2,2 milioni; Superbonus, maxi frode da oltre 4 milioni: sequestri per 2,2 milioni nel Vicentino. Macerata, Pay Next: frode per ottenere contributi pubblici, sequestro da 1,2 milioniSequestro preventivo finalizzato alla confisca per l’importo complessivo di 1,2 milioni di euro nei confronti di 3 indagati ... centropagina.it VIDEO| Maxi-frode del gasolio scoperta dalla finanza: 15 indagati e oltre 1 milione in beni sequestrati tra Rolex e Ferrari [FOTO]L'operazione Red Gold della finanza svela il trucco dei contalitri manomessi: il gasolio per riscaldamento sarebbe stato sottratto dalle consegne e rivenduto illegalmente come carburante per auto co ... ilpescara.it Varese, frode da 200 mln: nei guai imprenditori di Napoli e Caserta - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook