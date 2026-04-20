Frode SMS a Milano | il falso errore di pagamento che svuota i conti

A Milano, lunedì 20 aprile 2026, cittadini che usano i mezzi pubblici sono stati coinvolti in un tentativo di frode tramite SMS. Si tratta di un messaggio che indica un errore di pagamento e invita a cliccare su un link per risolvere il problema. Le autorità hanno segnalato che questa truffa ha portato a furti di dati e svuotamenti di conti bancari. Nessun comunicato ufficiale ha ancora chiarito le modalità di diffusione del messaggio fraudolento.

A Milano, lunedì 20 aprile 2026, i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici si trovano a fronteggiare un nuovo tentativo di frode digitale. Un messaggio testuale, apparentemente inviato da Atm, punta a truffare gli utenti segnalando un finto errore nel pagamento di una corsa tramite il sistema di tap out. L’aggressione informatica sfrutta la vulnerabilità dei passeggeri attraverso l’invio di SMS che simulano comunicazioni ufficiali dell’azienda municipalizzata dei trasporti. Il contenuto del messaggio punta a generare urgenza: viene comunicato un presunto errore nel completamento della transazione e si richiede di saldare immediatamente una spesa di gestione pari a 1,50 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode SMS a Milano: il falso errore di pagamento che svuota i conti Notizie correlate Ti arriva un SMS da Apple Pay per un pagamento sospetto: attenzione alla nuova truffa che svuota i contiUna nuova ondata di frodi digitali sta prendendo di mira gli utenti Apple con una precisione chirurgica. Leggi anche: "Pagamento Tari irregolare", l'Sms che svuota il conto: l'allarme del Comune di Novara Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Milano, Tari: la nuova truffa via sms. Come difendersi; ATTENZIONE: TRUFFA SMS SULLA TARI; Truffa Tari via sms: cosa fare se ricevi il messaggio sulla posizione irregolare; Sondrio: attenzione agli sms truffa sulla Tassa sui rifiuti. Frode Fiscale 9 arresti in corso a MilanoNell’ambito dell’Operazione Vattopoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo 9 arresti per frode nel settore certificati di carbon trading. Fatture per operazioni ... affaritaliani.it Fatture false emesse da finte aziende: scoperta una maxi frode. La Guardia di Finanza ha smantellato un sistema che coinvolgeva ditte gestite da imprenditori cinesi a Prato, oltre che a Milano e Monza Federica Sevi, montaggio di Samuele Piras - facebook.com facebook Fatture false per 178 milioni: maxi frode tra Monza, Milano e Prato. Sequestrati ville e immobili milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com