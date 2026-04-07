Auto orologi di lusso e conti correnti per oltre 1 milione sequestrati | colpito il boss Angelo Senese
Quattro persone sono state coinvolte in un’operazione che ha portato al sequestro di beni per oltre un milione di euro. Tra i beni sequestrati ci sono auto di lusso, orologi di marca e conti correnti bancari. Tra gli indagati figura anche un uomo ritenuto collegato a organizzazioni criminali. Le autorità hanno comunicato che i beni sono stati individuati come provento di attività illecite.
Sequestrati beni per oltre un milione a quattro indagati per mafia, tra cui Angelo Senese. Nel mirino auto, conti e orologi di lusso ritenuti frutto di attività illecite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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