Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo a Veveri, in provincia di Novara, che per cinque anni aveva minacciato un lavoratore di Romentino chiedendo 60.000 euro. Le minacce erano rivolte ai familiari della vittima e si sono protratte nel tempo. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, coinvolto nelle attività dei carabinieri di Caltignaga.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano uomo di Caltignaga a Veveri dopo estorsione di 60.000 euro.. Ricatto durato cinque anni tramite minacce ai familiari del lavoratore di Romentino.. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni di Caltignaga nel parcheggio del supermercato Esselunga di Veveri, dopo che aveva tentato di incassare l’ultima busta di una ricattatoria serie di estorsioni durata cinque anni. Il clima si è fatto gelido tra i corridoi del punto vendita, dove diversi clienti e testimoni presenti hanno assistito alla scena finale di un copione scritto nel corso di mezza decade. La vittima, un operaio pakistano di 40 anni residente a Romentino, ha deciso di interrompere il ciclo di pagamenti dopo aver subito pretese economiche per un totale di circa 60 mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frenata la serie di ricatti: arrestato chi chiedeva 60.000 euro

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