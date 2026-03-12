Truffe digitali | 5 arresti e 60.000 euro rubati in pochi

La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato cinque persone coinvolte in frodi digitali, mentre altre sono state denunciate. In totale, sono stati sottratti circa 60.000 euro attraverso truffe online che utilizzano piattaforme social e tecniche di inganno. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile e dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica.

La Squadra Mobile e la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato di Avellino hanno denunciato cinque persone per reati legati alla frode digitale, svelando meccanismi che sfruttano la fiducia interpersonale e le piattaforme social. Tre individui sono stati segnalati per aver tentato di truffare un sessantacinquenne simulando emergenze tramite WhatsApp, mentre una cinquantenne torinese è stata individuata come autrice di una truffa aggravata su TikTok legata alla vendita di prodotti per animali. Le indagini hanno portato alla luce l'uso di profili compromessi per inviare messaggi di emergenza fittizi a parenti o amici, oltre all'impiego di carte ricaricabili e criptovalute per dissimulare flussi finanziari illeciti che hanno raggiunto i 60.