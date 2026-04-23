Freddy stana le esche avvelenate

Un cittadino ha segnalato la presenza di esche avvelenate in un parcheggio nel centro di Villa Minozzo. Le forze di polizia ambientale sono intervenute con un cane addestrato alla ricerca di sostanze tossiche, dopo aver ricevuto alcuni bocconi sospetti consegnati al Servizio Veterinario dell'Ausl. La zona è stata posta sotto controllo per verificare la presenza di ulteriori esche e tutelare la sicurezza degli animali e delle persone.

Allarme di un cittadino per esche avvelenate nel parcheggio al centro di Villa Minozzo capoluogo. Carabinieri Forestali con con cane antiveleno a Villa Minozzo alla ricerca di esche avvelenate a seguito riscontro e segnalazione di alcuni bocconi sospetti consegnati al Servizio Veterinario Ausl. Nel pomeriggio di lunedì scorso 20 aprile, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Castelnovo Monti, hanno richiesto l’attivazione dell’Unità Cinofila Antiveleno di Bosco di Corniglio per svolgere un controllo congiunto volto alla ricerca di bocconi avvelenati nel centro del Comune di Villa Minozzo. L’attività ha avuto luogo in un parcheggio prossimo a...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Freddy stana le esche avvelenate Notizie correlate Roccaromana: esche avvelenate e morti animali, l’allarmeUna serie di decessi animali ha scatenato allarme a Roccaromana, dove nei giorni scorsi sono state rinvenute diverse carcasse di cani e gatti lungo... Cane morto a Castenedolo: allarme esche avvelenate al parcoUn cane ha perso la vita a Castenedolo dopo aver ingerito un cibo sospetto trovato al Parco Pisa, scatenando l’allarme per possibili esche avvelenate. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Freddy stana le esche avvelenate. Freddy stana le esche avvelenateIl cane della Forestale è intervenuto nell’area del parcheggio del centro: rinvenuti bocconi di patè nocivi ... msn.com A Villa Minozzo allarme per potenziali esche avvelenate: il cane Freddy all’operaVILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Dopo la segnalazione di un cittadino, sono scattati controlli speciali in un parcheggio di Villa Minozzo. All’opera l’Unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, a ... reggionline.com