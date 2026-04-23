freccia vallone 2026 tutti i record scritti da seixas

Il 23 aprile 2026, si è svolta la Freccia Vallone, una delle classiche più importanti del ciclismo. Durante la corsa, un ciclista ha stabilito nuovi record, confermandosi come il protagonista principale dell’evento. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti di alto livello, con il vincitore che ha ottenuto risultati eccezionali anche rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione si è conclusa con una vittoria che entrerà nella storia della competizione.

Roma, 23 aprile 2026 - Aggiornare il libro dei record dopo che lo aveva già fatto Tadej Pogacar: i discorsi potrebbero sembrare un po' prematuri, ma Paul Seixas, vincendo la Freccia Vallone 2026, sta confermando sul campo di avere tutte le carte in regola per essere il fenomeno del ciclismo del domani, con la possibilità di competere già oggi con il fuoriclasse sloveno, cosa che accadrà già domenica alla Liegi -Bastogne-Liegi 2026. Il record di Seixas alla Freccia Vallone 2026. Proprio il secondo atto del Trittico delle Ardenne (il primo, la Amstel Gold Race 2026, aveva premiato Remco Evenepoel, ieri assente ) ha consentito al francese di scrivere due primati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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