Freccia Vallone 2026 Seixas vince con record sul muro di Huy L' ordine d' arrivo

Il secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne si è svolto oggi in Belgio con la Freccia Vallone 2026. La corsa si è conclusa sul muro di Huy, dove il corridore ha ottenuto la vittoria con un record di tempo. L’assenza di alcuni dei principali protagonisti del circuito, tra cui il vincitore dell’Amstel Gold Race della stessa stagione, ha caratterizzato questa edizione, che ha visto comunque un risultato di rilievo.

Huy (Belgio), 22 aprile 2026 - Il secondo atto del Trittico delle Ardenne è la Freccia Vallone 2026. Non c'è Remco Evenepoel, il vincitore domenica dell' Amstel Gold Race 2026, così come non ci sono gli altri nomi grossi del ciclismo attuale. C'è però chi come Paul Seixas si candida a diventare il fuoriclasse del domani, ma con vista già sul presente e proprio il protagonista più atteso non delude le aspettative, andando a vincere con una progressione inesorabile sul Mur de Huy. Nel giorno della resa del tre volte vincitore Julian Alaphilippe (a segno nel 2018, nel 2019 e nel 2021 ), che si ritira mestamente alle prime difficoltà, quasi come una staffetta virtuale, il giovane connazionale va a vincere diventando il più giovane a farlo nel secondo atto delle Ardenne.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Freccia Vallone 2026, Seixas vince (con record) sul muro di Huy. L'ordine d'arrivo Notizie correlate LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: tutti contro Seixas sul Muro di HuyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: Seixas può fare il vuoto sul Muro di HuyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Freccia Vallone 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Seixas cerca il colpo sul Mur de Huy, chi lo sfida? La guida completa; Freccia Vallone 2026: Paul Seixas parte da favorito, non mancano gli outsiders; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Freccia Vallone 2026, Paul Seixas guida una Decathlon CMA CGM ben attrezzata. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: trionfo di Paul Seixas! Il Mur de Huy incorona il fenomeo franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it Diretta Freccia Vallone 2026 streaming video tv: Paul Seixas vincitore della classica che termina sul Muro di Huy (oggi mercoledì 22 aprile)Diretta Freccia Vallone 2026 streaming video Rai oggi mercoledì 22 aprile: orario, percorso e vincitore della classica che termina sul Muro di Huy. ilsussidiario.net È NATA UNA STELLA: PAUL SEIXAS VINCE LA FRECCIA VALLONE 2026! - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com