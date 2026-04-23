Fratelli morti folgorati a Magione lo zio | Ho trovato io i corpi non erano cacciatori di frodo

Lo zio dei due fratelli di 22 anni morti folgorati martedì sera a Sant’Arcangelo di Magione ha dichiarato di essere stato lui a trovare i loro corpi. Ha smentito le voci che li indicano come cacciatori di frodo, affermando che i giovani erano persone perbene. Le autorità stanno indagando sull’incidente, ma ancora non sono state rese note le cause dell’evento. La comunità si è riunita in segno di lutto per i due giovani.

Lo zio dei gemelli Giacomo e Francesco, i due 22enni folgorati martedì sera a Sant’Arcangelo di Magione: "Oggi ho letto che erano cacciatori di frodo, ma è una bugia, non è assolutamente così, erano dei ragazzi d’oro".🔗 Leggi su Fanpage.it

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