Recentemente, un senatore di Fratelli d’Italia ha commentato la posizione del governo sulla vicenda legata al figlio di Palhavi. Il partito ha preso le distanze dalla persona, ma ha comunque insistito sulla necessità di formare un gruppo eversivo. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussioni sulla politica estera e hanno attirato l’attenzione per la loro natura particolare.

Una delle dichiarazioni più bizzarre, almeno all’apparenza, partorite dal governo Meloni in politica estera in questi giorni arriva da un senatore di Fratelli d’Italia. È scatenata dalle vacanze romane del figlio dell’ultimo Scià, e riapre una discussione su chi debba essere l’interlocutore dell’opposizione iraniana, potenzialmente scatenando anche una piccola crisi diplomatica nella maggioranza. Qualche giorno fa è uscito allo scoperto il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, un tempo vicino ai Radicali, poi ministro degli Esteri nel governo Monti e oggi plenipotenziario di incarichi e commissioni straordinari, con un post su X (un tempo chiamato Twitter).🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Fratelli d’Italia scarica il figlio di Palhavi ma spinge per un gruppo eversivo

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