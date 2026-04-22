Fratelli d’Italia scarica Giulio Mignani | Autocandidatura fatta con arroganza

Il partito di centrodestra ha ufficialmente rifiutato la candidatura di Giulio Mignani, che aveva annunciato di voler essere il candidato sindaco. Mignani aveva dichiarato che il suo nome avrebbe dovuto essere preso in considerazione senza esitazioni. Tuttavia, il partito ha preso distanza dalla sua autocandidatura, definendola arrogante e non condivisa. La decisione ha portato a una rottura tra il candidato e i rappresentanti del partito.

"Il mio nome va fatto con chiarezza come candidato del centrodestra, senza se e senza ma, punto". Giulio Mignani prenota il posto da candidato sindaco per il centrodestra, ma il partito fa un passo indietro. "Quella di Mignani è una autocandidatura fatta in barba a tutte le regole di rispetto e di rapporti con gli alleati. Con l’arroganza non si va da nessuna parte, invece con la condivisione massima del progetto e anche del nome si può vincere", gli risponde il coordinatore Stefano Paolini. Intanto gli alleati stanno a guardare. "Prendiamo atto delle parole di Mignani – premette Antonio Barboni coordinatore provinciale di Forza Italia -. Una candidatura autorevole come in precedenza quella di Elena Raffaelli e altri nomi emersi nel centrodestra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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