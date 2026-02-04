Durante il Consiglio federale, Salvini ha preso le distanze da Vannacci, dicendo che il suo simbolo porta sfiga. La mossa sorprende, soprattutto considerando il ruolo di Vannacci nel panorama politico. Fratelli d’Italia si preoccupa di trovarsi troppo vicino a destra e di scoprire qualche problema interno. Salvini ha scelto di lasciar perdere, lasciando intendere che non vuole coinvolgimenti che possano creare problemi nel partito.

Da generale a gatto nero. «Ragazzi, il suo simbolo porta sfiga». Matteo Salvini scarica Roberto Vannacci in un Consiglio federale che sa di redde rationem. Due ore a via Bellerio servono per una terapia di gruppo della Lega scossa dalla scissione dei vannacciani. Attesa, sì, ma durissima nei modi e nei toni e temuta per le sue conseguenze. Salvini è l’uomo che ha messo su un piedistallo l’ex parà. E ora prova a scrollarsi di dosso, di colpo, questa pesante eredità di fronte ai maggiorenti del Carroccio. «Non ha peso politico, non diamogli spazio mediatico, alla gente normale non interessa questa cosa: si è solo montato la testa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vannacci, Salvini lo scarica: il simbolo porta male .I timori di Fratelli d'Italia di ?scoprirsi? a destra

Approfondimenti su Vannacci Salvini

In un clima di tensione politica, Tajani critica Salvini, che risponde scaricando Vannacci.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vannacci Salvini

Argomenti discussi: Tajani scarica Salvini e Salvini scarica Vannacci: C'è chi pensa solo al seggio. Vai!. La maledetta domenica degli alleati; Salvini scarica Vannacci ma non le sue battaglie, dai neonazisti alla remigrazione: Il 18 aprile in piazza a Milano; Salvini e il neonazi Robinson: Libero di vedere chi voglio. E mette in guardia Vannacci; Depositato il simbolo di Futuro nazionale, l’ipotesi del gruppo misto alla Camera.

Come ha reagito Salvini all'addio di Vannacci: Lo avevamo accolto quando aveva tutti contro...La candidatura dell'ex generale era stata voluta dal segretario. Che ora si sente deluso e amareggiato Lo strappo era nell'aria. L'annuncio ufficiale dell'addio di Roberto Vannacci alla Lega è arriv ... today.it

Salvini scarica Vannacci ma non le sue battaglie, dai neonazisti alla remigrazione: Il 18 aprile in piazza a MilanoNon abbiamo bisogno di pesi improduttivi, non abbiamo bisogno di voi e non ci mancherete, ha detto il leader della Lega chiudendo la tre giorni a Rivisondoli in provincia dell'Aquila ... ilfattoquotidiano.it

Ora è ufficiale: Roberto Vannacci, europarlamentare eletto un anno e mezzo fa con la Lega, è uscito dal Carroccio di Matteo Salvini “Voglio stare lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci” ha annunciato con un post sui social: https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook

Tutte le volte che Salvini ha qualche problema- dal Papeete a Vannacci- attacca me. Fossi in lui mi preoccuperei della Lega e non di Italia Viva. Bacioni x.com