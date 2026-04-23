Nel panorama del Nizza Docg, un territorio del Piemonte che sta cercando di affermarsi con nuove caratteristiche, si distingue una realtà che ha deciso di ripartire da zero. La produzione si concentra su un vino che cerca di superare l’immagine di semplicità attribuita alla Barbera, puntando a valorizzare le potenzialità di un’area spesso considerata sottovalutata. Questa scelta segna un passo importante nel tentativo di rinnovare l’identità del territorio e delle sue produzioni.

Nel mosaico ormai affollato del Nizza Docg, dove la Barbera prova a scrollarsi di dosso l’immagine di vino “semplice” per affermarsi come interprete di un grande territorio del Piemonte più sottovalutato, c’è chi ha scelto di partire da zero. O quasi. L’azienda Frasca La Guaragna – che io ho conosciuto nel corso dell’ultimo Vinitaly svoltosi a Verona - nasce nel 2017, incrocio poco prevedibile tra due traiettorie: quella di Curt Frasca, imprenditore italo-americano con un passato nell’industria musicale, e quella di Matteo Gerbi, enologo astigiano cresciuto tra alcune delle cantine più solide delle Langhe. Il punto di incontro è Nizza Monferrato, ma soprattutto un’idea piuttosto nitida: capire fin dove può arrivare la Barbera, senza sovrastrutture.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frasca La Guaragna, la riscossa silenziosa del Nizza Docg

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