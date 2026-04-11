Uno studio statunitense ha esaminato come la frequenza e la durata degli allenamenti influenzino i benefici, arrivando alla conclusione che concentrarli o diluirli nel tempo produce risultati simili. La ricerca suggerisce che anche un solo giorno di esercizio alla settimana può essere sufficiente per ottenere effetti positivi. Questa scoperta rappresenta una novità rispetto alle convinzioni tradizionali, alimentando il dibattito sull’utilizzo del weekend come momento principale per l’attività fisica.

Li chiamiamo "sportivi della domenica" (o del sabato), quasi a denigrare chi può dedicarsi all’esercizio fisico solo per 48 ore, quelle del fine settimana. Oggi però per loro è arrivata la giusta rivincita perché sono diventati dei guerrieri, o meglio dei " weekend warrior ". E poco importa se gli esperti suggeriscono di dividere la pratica sportiva lungo i sette giorni, allenandosi per almeno 150 minuti divisi in tre sessioni. La scienza ha restituito il dovuto merito a questa categoria di persone finora guardata con sufficienza, cancellando ogni dubbio sulla validità di allenarsi solo il sabato e la domenica. E non solo. Ha dimostrato che i benefici per la salute e il benessere nei guerrieri del weekend potrebbero essere addirittura maggiori rispetto a quelli di chi fa sport con regolarità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uno studio statunitense ha analizzato la frequenza del training Concentrando o diluendo gli esercizi si hanno uguali benefici. Un giorno basta. È la riscossa del weekend

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