La lezione del referendum per la riscossa democratica 2027 | tre assunti

Nel primo fine settimana dopo il referendum, si sono svolti due giorni di votazioni che hanno visto prevalere il No contro la proposta di modifica costituzionale sostenuta dal governo. La vittoria ha rappresentato un risultato netto e ha segnato un momento importante nel dibattito politico nazionale. L’esito ha portato a riflessioni sulla tenuta delle posizioni politiche e sui possibili scenari futuri, con alcune forze di opposizione che hanno ripreso in mano vecchi strumenti politici.

Le radiose giornate del 22 e 23 scorsi, con la straordinaria vittoria del NO al referendum sul tentativo di restaurazione regressiva marcato Meloni-Nordio, parrebbero autorizzare i professionisti dell’opposizione a trarre fuori dagli armadi della politica un bel po’ di vecchi abiti tarlati. Come se l’imprevista fioritura democratica marzolina non segnalasse profondi cambiamenti nello spirito del tempo, che impongono ben altre interpretazioni; irriducibili al repertorio di banalità e luoghi comuni novecenteschi. Da qui il primo assunto: la campagna referendaria non è stata vinta da una nomenklatura burocratica accreditatasi in quanto leader... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La lezione del referendum per la riscossa democratica 2027: tre assunti Articoli correlati Referendum, campo largo alla riscossa dopo la vittoria del “No”: “Ora le primarie”L'opposizione pronta a lavorare ad un programma condiviso per le prossime elezioni. Usa, Rubio illustra le tre fasi per la transizione democratica del Venezuela: dalla gestione del petrolio alla politicaDopo la destituzione di Nicolas Maduro, il piano per la transizione democratica del Venezuela prosegue. Vota NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo Aggiornamenti e notizie su La lezione del referendum per la... Temi più discussi: Partecipazione, corpi intermedi: la lezione del referendum; La lezione del referendum: fra gli italiani e la Costituzione un legame più forte dei partiti; La lezione del referendum: le costituzioni non si cambiano a pezzi; Ripartire da moderazione, competenza e credibilità: la lezione del referendum. Ilaria Salis, la lezione a scuola fa discutere: cosa ha raccontato agli studentiLa presenza di Ilaria Salis in un liceo non è passata inosservata. Il retroscena legato alla sua lezione agli studenti. newsmondo.it Far convivere i valori con la cultura di governo: la lezione del congresso Dc del 1976Il XIII congresso del partito-stato, che verrà commemorato in un convegno domenica 29 marzo, è stato un evento archetipico. Ma ha anche sancito la nascita della sinistra Dc e la rivendicazione di una ... editorialedomani.it Lezioni simulata....mi date qualche dritta io ho iniziato a impostare la presentazione così.... slide da ideare: Titolo. Traccia. Destinatari. inclusione. Obiettivi dell'uda. Prerequisiti obiettivi della lezione metodologia e strumenti fasi della lezione valutazione (inser - facebook.com facebook Note a margine del presente, la lezione del “contemporaneo” György Kurtág x.com