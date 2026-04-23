Franco Ricciardi in concerto ad Avellino per il suo Pop Medina Tour 2026
Il cantante Franco Ricciardi si esibirà in concerto ad Avellino il 7 settembre alle 22:00, in Corso Vittorio Emanuele. L’evento si inserisce nelle celebrazioni dei Santi Patroni, Maria Santissima Addolorata e San Gerardo Maiella. L’appuntamento fa parte del suo Pop Medina Tour 2026, e l’esibizione si svolgerà con largo anticipo rispetto alle date del tour.
Quest’anno, con largo anticipo, si annuncia che, in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni Maria Santissima Addolorata e San Gerardo Maiella, il giorno 7 settembre alle ore 22:00, in Corso Vittorio Emanuele, si esibirà il grande Franco Ricciardi con il suo attesissimo Pop Medina Tour 2026.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Franco Ricciardi Live
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