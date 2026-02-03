Emma in concerto a Genova | il suo Live Tour 2026 approda al Porto Antico

Domenica 19 luglio, il Porto Antico di Genova si riempirà di musica con Emma. La cantante salirà sul palco dell’Arena del Mare per la seconda edizione di Altraonda Festival, un appuntamento che attira sempre tanti appassionati. Il suo Live Tour 2026 promette di essere uno spettacolo da non perdere, con il pubblico che già si prepara a cantare i suoi successi sotto le stelle.

Domenica 19 luglio 2026 appuntamento speciale per la seconda edizione di Altraonda Festival, la rassegna organizzata da Ops Eventi che tra giugno e luglio 2026 animerà il Porto Antico di Genova: a calcare il palco dell’Arena del Mare sarà Emma con il suo Live Tour 2026.Dopo l’annuncio dei due.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

