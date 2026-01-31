Musiche nordafricane ricche di forza e dolcezza | al Palacongressi arriva il Pop Medina tour di Franco Ricciardi

Al Palacongressi di Sicilia arriva il Pop Medina Tour di Franco Ricciardi. Il cantante napoletano torna a esibirsi con uno spettacolo che riprende le sonorità del suo ultimo album, uscito nel 2025. La musica nordafricana, ricca di forza e dolcezza, riempie il palco e coinvolge il pubblico in un viaggio tra le radici del Mediterraneo.

Franco Ricciardi torna a esibirsi in Sicilia con il Pop Medina Tour, il progetto live che prende il nome dall’album pubblicato nel 2025 e che rappresenta un viaggio musicale profondo, diretto alle radici culturali e sonore del Mediterraneo. Un tour che attraversa i palcoscenici di tutta Italia e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

