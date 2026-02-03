Francesco Renga in concerto a Napoli | il tour Live Teatri 2026 fa tappa all' Augusteo

Francesco Renga torna sui palchi italiani con il suo nuovo tour, “Live Teatri 2026”. Dopo aver partecipato al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, il cantante ha annunciato le date del tour, che toccherà i principali teatri del paese da ottobre a novembre 2026. La prima tappa si è svolta all’Augusteo di Napoli, dove Renga ha conquistato il pubblico con le sue canzoni e la sua voce potente. La tournée, prodotta da Friends & Partners, promette di portare sui palchi italiani un concerto ricco

A seguito dell'ultima tournée ANGELO–VENTI, Francesco Renga torna live in venue più intime, ripercorrendo i maggiori successi della sua discografia. Le date partiranno da Milano il 3 ottobre al Teatro Arcimboldi, per poi proseguire a Napoli il 7 ottobre al Teatro Augusteo, a Roma il 9 ottobre al Teatro Brancaccio, a Bari il 17 ottobre al Teatro Team, a Legnano (MI) il 23 ottobre al Teatro Galleria, a Firenze il 25 ottobre al Teatro Verdi, a Mantova il 28 ottobre al Teatro Palaunical, a Brescia il 30 ottobre al Teatro DisPlay, a Torino il 31 ottobre al Teatro Colosseo, a Bologna il 3 novembre all'Europauditorium, per concludersi a Padova il 6 novembre al Gran Teatro Geox.

