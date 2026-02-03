Francesco Renga in concerto a Bari
Francesco Renga torna in scena con il suo nuovo tour. Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano “Il meglio di me”, l’artista annuncia le date di “LIVE TEATRI 2026”. Il tour partirà a ottobre e si fermerà in diverse città italiane, con concerti nei principali teatri. Renga continua a portare la sua musica dal vivo, coinvolgendo il pubblico con le sue canzoni più amate.
Martedì 3 febbraio 2026 - In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia “LIVE TEATRI 2026”, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. I biglietti saranno disponibili in.🔗 Leggi su Baritoday.it
