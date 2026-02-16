Conferenza stampa Buruk pre Galatasaray Juve | Ci aspettiamo una gara dura Dobbiamo offrire una prestazione solida Su Sane dico questo
Buruk ha parlato oggi alla vigilia di Galatasaray-Juventus, spiegando che si aspetta una partita difficile perché i suoi avversari sono forti. Il tecnico turco ha detto che la squadra deve mostrare una prestazione solida per affrontare al meglio la sfida. Ha aggiunto un commento su Sane, sottolineando le sue qualità e il suo ruolo chiave nella partita.
Conferenza stampa Buruk alla vigilia di Galatasaray Juve. Le dichiarazioni del tecnico dei turchi sulla partita di domani contro i bianconeri. Giornata di vigilia per il Galatasaray. Buruk, tecnico dei turchi, in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Juventus. PARTITA – « All'inizio della stagione, il nostro obiettivo era finire tra le prime otto e raggiungere gli ottavi di finale. Riuscirci attraverso i play-off è per noi un'opportunità importante. Sappiamo quanto sia forte il nostro avversario. Stanno attraversando un periodo difficile e sono stati un po' sfortunati ultimamente.
