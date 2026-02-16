Conferenza stampa Buruk pre Galatasaray Juve | Ci aspettiamo una gara dura Dobbiamo offrire una prestazione solida Su Sane dico questo

Buruk ha parlato oggi alla vigilia di Galatasaray-Juventus, spiegando che si aspetta una partita difficile perché i suoi avversari sono forti. Il tecnico turco ha detto che la squadra deve mostrare una prestazione solida per affrontare al meglio la sfida. Ha aggiunto un commento su Sane, sottolineando le sue qualità e il suo ruolo chiave nella partita.