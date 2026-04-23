Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, le due concorrenti hanno avuto uno scontro diretto, con accuse e risentimenti reciproci. La situazione si è surriscaldata subito dopo la nomination ad Alessandra, portando a un confronto acceso tra Francesca e Lucia. Le tensioni tra le due sembrano proseguire anche nei giorni successivi, senza segnali di riavvicinamento. La dinamica tra le due protagoniste continua a essere al centro dell’attenzione all’interno della Casa.

Dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip, le tensioni nella Casa non accennano a diminuire. Anzi, il clima si fa ancora più acceso quando a confrontarsi sono Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Al centro dello scontro c’è la nomination di Francesca ad Alessandra Mussolini, una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito tra i concorrenti. Lucia accusa Francesca di strategia. Lucia Ilardo non usa mezzi termini e va subito al punto. Secondo lei, il problema non è solo la nomination in sé, ma il momento in cui è arrivata. Per Lucia, tirare fuori un episodio risalente a due settimane prima non sarebbe un gesto spontaneo, ma una scelta costruita.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Francesca e Lucia ai ferri corti dopo la nomination ad Alessandra

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