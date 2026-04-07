GF Vip Lucia Ilardo e Renato ai ferri corti? La sorella della gieffina sbotta | Lui sta giocando

La relazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip continua a suscitare discussioni tra i fan. Dopo un iniziale flirt, i due si sono più volte affrontati con scontri pubblici. La sorella di Lucia ha commentato la situazione, accusando Renato di giocare solo per ottenere visibilità. La dinamica tra i concorrenti si sviluppa tra momenti di complicità e tensioni, alimentando l’interesse intorno alla loro presenza nella casa.

Continua a far discutere il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip, i due si sono resi protagonisti di un flirt nella casa ma al momento non fanno che scontrarsi. Negli ultimi giorni si sono attaccati spesso e non sono ancora riusciti a trovare un punto di incontro. Lui si è anche lasciato sfuggire che sono andati a letto insieme, un comportamento poco galante che in molti sul web stanno criticando duramente. Nemmeno la sorella della gieffina sta apprezzando il modo in cui si sta comportando con Lucia. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo ha rivelato: “Io credo che lei non stia mancando di rispetto a nessuno, nemmeno a se stessa perché è una ragazza libera e non ha nessuno a cui dover rendere conto, non ha un fidanzato e non sta mancando di rispetto a nessuno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Grande Fratello Vip, la sorella di Lucia Ilardo dura con Renato: “Sta giocando”Cosa sta succedendo tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip? I due si erano avvicinati nella casa più spiata dagli italiani, più...

GF Vip, la sorella di Lucia Ilardo contro Renato Biancardi: lo sfogoAl GF Vip, il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continua a far discutere anche fuori dalla Casa.

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Gf Vip, bomba su Lucia Ilardo e Renato: Sta giocando con lei… | Dichiarazione chocLa sorella di Lucia Ilardo ha rotto il silenzio e ha parlato del rapporto tra la gieffina e Renato Biancardi. Un legame fatto di contrasti. ilsussidiario.net

GF Vip, la sorella di Lucia Ilardo accusa Renato Biancardi: Lui vuole solo le clipLe tensioni tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continuano a far discutere anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip . Dopo gli ultimi scontri e le polemiche nate attorno al loro ... torresette.news

Sono scattate diverse scintille negli ultimi giorni tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Tra i due, dopo aver vissuto una notte di passione, ci sono state diverse incomprensioni, ma la situazione si è complicata dopo che Blu Barbara Prezia ha fatto un “dono” a Nic - facebook.com facebook