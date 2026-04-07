Renato e Lucia ai ferri corti a lei non piace e lui si arrabbia | Perché sei venuta a letto con me?

Nella Casa del GF Vip, Renato Biancardi e Lucia Ilardo sono protagonisti di un confronto acceso. Renato ha chiesto spiegazioni a Lucia, domandandole perché fosse venuta a letto con lui. La discussione è nata dopo che il concorrente napoletano ha accusato la coinquilina di sfruttare il loro rapporto per attirare l’attenzione del programma. La situazione ha portato a tensioni tra i due partecipanti.

Renato Biancardi e Lucia Ilardo arrivano ai ferri corti nella Casa del GF Vip. Il concorrente napoletano ha accusato la coinquilina di stare approfittando del loro rapporto per ottenere l’attenzione del programma. E ha provato a coglierla in fallo: “Non ti piaccio? E allora perché vieni sotto le coperte con me?”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

GF Vip, Lucia Ilardo e Renato ai ferri corti? La sorella della gieffina sbotta: “Lui sta giocando”Continua a far discutere il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip, i due si sono resi protagonisti di un flirt nella...

Lucia Ilardo a letto con Renato al GF, lui lo racconta a Blu: “Te l’ha detto che me l’ha data?”Renato Biancardi si vanta della notte trascorsa con Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip.

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Lucia e Renato decidono di mettere un punto Video; Lucia Ilardo a letto con Renato al GF, lui lo racconta a Blu: Te l’ha detto che me l’ha data?; GF Vip, Lucia litiga con Renato. Poi piange per Rosario: Con lui avrei fatto un figlio; Grande Fratello Vip, bufera su Renato Biancardi: la frase su Lucia scatena il web.

Renato Biancardi travolto da critiche per commento su Lucia IlardoGrande Fratello Vip, scontro acceso tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Bian ... assodigitale.it

Scoppia la lite tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip| Cerchi di mettermi contro tuttiRenato Biancardi accusa Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip: i due litigano nella casa, cosa si sono detti. ilsussidiario.net

Lucia critica il comportamento di Renato: "Deve sempre stare al centro dell'attenzione" #GFVIP x.com

Renato sul rapporto con Lucia: "Non siamo una coppia" #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Renato-commenta-il-comportamento-di-Lucia - facebook.com facebook