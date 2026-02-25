Nasce Crêuza de Mä | la nuova casa editrice indipendente che racconta storie vere coraggiose e azioni buone

Una casa editrice che sceglie di andare controcorrente, cercando storie autentiche e luminose in un tempo in cui spesso fanno più rumore le notizie divisive. Nasce Crêuza de Mä, nuova casa editrice indipendente dedicata alla saggistica narrativa, con l’obiettivo di scovare e raccontare storie vere, trasformative e coraggiose. Un progetto che mette al centro l’umano: biografie, percorsi interiori, testimonianze e “azioni buone” capaci di diventare esempio e ispirazione. L’obiettivo è chiaro: valorizzare progetti e persone che sanno trasformare in realtà gesti concreti di solidarietà, cooperazione, gentilezza e coraggio civile. Perché se il “rumore” del presente premia spesso polarizzazione e conflitto, raccontare il bene – con profondità e senza retorica – diventa un atto culturale. A fondare questa nuova avventura editoriale è Matteo Fortuna, che porta avanti un’idea nata come sogno e oggi sempre più concreta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La casa editrice novarese che racconta il territorio e le sue eccellenzeScopri la casa editrice novarese che trasmette la passione per il territorio e le sue eccellenze.

Pecci Books, arriva Cattelan. Con la sfida pop di Accento casa editrice indipendenteAlessandro Cattelan partecipa a un evento al Centro Pecci Books, portando una sfida pop con la sua presenza.

Crêuza de mä, la canzone di De Andrè che racconta la vita dei marinai liguri tra piatti tipici e viaggiCrêuza de mä è una via, una mulattiera che collega il mare all’entroterra e che delimita confini tra abitazioni e proprietà. Un sentiero di mare che Fabrizio De Andrè ha scelto come titolo della sua ... gamberorosso.it

