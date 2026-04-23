Francesca Albanese | Israele è una democrazia razzista e lo stiamo diventando anche noi servono sanzioni

In un'intervista condotta da Valerio Nicolosi per il programma di approfondimento di Fanpage, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati, ha affermato che Israele è una democrazia razzista e ha dichiarato che anche il nostro Paese sta assumendo caratteristiche simili. Albanese ha anche sottolineato la necessità di introdurre sanzioni per affrontare questa situazione.