Francesca Albanese | Israele è una democrazia razzista e lo stiamo diventando anche noi servono sanzioni
In un'intervista condotta da Valerio Nicolosi per il programma di approfondimento di Fanpage, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati, ha affermato che Israele è una democrazia razzista e ha dichiarato che anche il nostro Paese sta assumendo caratteristiche simili. Albanese ha anche sottolineato la necessità di introdurre sanzioni per affrontare questa situazione.
L'intervista di Valerio Nicolosi a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati, per l'ultima puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it. Dalla sospensione dell'accordo Israele-Ue alla pena di morte introdotta per i condannati per terrorismo, fino alla Flotilla e Palantir.🔗 Leggi su Fanpage.it
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