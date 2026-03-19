Raimondo Todaro e la rottura con Francesca Tocca | Non ho rimorsi tra noi resta una forma di amore

Durante una recente intervista al Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha discusso della fine del suo matrimonio con Francesca Tocca e del rapporto attuale con lei. Ha affermato di non provare rimorsi e ha spiegato che tra loro rimane comunque una forma di amore. Todaro ha anche parlato della sua relazione con la ballerina, senza entrare in dettagli personali.