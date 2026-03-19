Raimondo Todaro e la rottura con Francesca Tocca | Non ho rimorsi tra noi resta una forma di amore

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente intervista al Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha discusso della fine del suo matrimonio con Francesca Tocca e del rapporto attuale con lei. Ha affermato di non provare rimorsi e ha spiegato che tra loro rimane comunque una forma di amore. Todaro ha anche parlato della sua relazione con la ballerina, senza entrare in dettagli personali.

Al Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha parlato della fine del matrimonio con Francesca Tocca e dell'attuale rapporto con la ballerina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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